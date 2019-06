Die Aussichten für Sonntag: Auf einen so kühlen und teils nassen Mai setzt sich sehr schönes Juniwetter durch. Am Nachmittag sind jedoch einzelne kurze Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen.

Am Nachmittag kann es wolkig werden © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Am Sonntag dominiert vorerst zumeist strahlender Sonnenschein das Himmelsbild. Die aus Südwesten einströmende Warmluft lässt die Temperaturen weiter kräftig ansteigen. "Die Bedingungen sind am Nachmittag nicht nur am Ossiacher See absolut badetauglich", behauptet der Meteorologe Werner Troger. Mit der starken Tageserwärmung werden sich aber einige nennenswerte Quellwolken ausbilden können. Am Nachmittag gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, wobei nur über dem Bergland einzelne kurze Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen sind.