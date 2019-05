Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag die Nebeneingangstür eines Lebensmittelmarktes in Grafenstein auf. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Polizei ermittelt © APA/LUKAS HUTER

Bisher unbekannte Täter überstiegen in der Nacht auf Freitag einen Zaun bei einem Lebensmittelmarkt in Grafenstein. Sie brachen gewaltsam die Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Objekt. In der Folge stahlen sie aus den Büroräumlichkeiten Bargeld aus einer unversperrten Kassenlade und aus den Verkaufsräumlichkeiten ca. 30 Stangen Zigaretten verschiedener Marken. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt.