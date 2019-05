23-Jähriger wurde von seiner Schwester leblos in seiner Wohnung gefunden. Laut Obduktion starb er an Suchtmitteln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Klagenfurter ist bereits der sechste Drogentote in diesem Jahr © monticellllo - stock.adobe.com

Ein 23-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 18.20 Uhr von seiner Schwester tot in seiner Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee aufgefunden. Aufgrund von in der Wohnung aufgefundenen Drogenutensilien konnte der Tod durch Einnahme von Suchtmitteln nicht ausgeschlossen werden.