Im Obergeschoss eines Hauses in Schiefling brach am Mittwochnachmittag ein Brand aus. Brandmelder schlug Alarm. Sechs Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

Sechs Feuerwehren waren im Einsatz © KLZ/Koscher

Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Gemeinde Schiefling am See aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand.