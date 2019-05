Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Große Freude bei den Wi’Mo-Schülerinnen © (c) Michael Appelt

Feierstimmung herrscht derzeit an der Klagenfurter Wi’Mo: Elf Schülerinnen der vierten Klasse haben vergangenen Dienstag am „Junior Companies Bundeswettbewerb“ in Wien teilgenommen und sich dort gegen 4.000 Mitstreiter aus ganz Österreich durchgesetzt. „Die Freude ist groß, denn die Konkurrenz war stark“, sagt Schülerin Ina Pichorner. Die 18-Jährige gründete mit ihren Klassenkolleginnen Anfang des Schuljahres das Unternehmen „Stadt-Bluamlan“. Unter diesem Namen schneiderten die jungen Frauen Ohrringe, Halsketten und Armbänder aus Stoff und bestickten sie mit Blumenmotiven. „Unser Ziel war es, ein traditionelles Handwerk mit der Gegenwart zu verknüpfen“, sagt Lehrerin Elke Wernegger, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen Verena Horacek und Benita Höffernig denSchülerinnen zur Seite stand. Verkauft wurden die Einzelstücke unter anderem am Benedektinermarkt.