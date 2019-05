Vor allem nachmittags steigen die Temperaturen an. Aber auch das Risiko für Regenschauer nimmt zu.

Das Wetter am 31. Mai

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langsam macht der Regen für die Sonne Platz. © (c) Ramona Heim - Fotolia (Ramona Heim)

Überwiegend freundliches Wetter und zunehmend auch länger sonnig, 18 bis 22 Grad. Ein Ausläufer des Azorenhochs dehnt sich langsam immer weiter zu uns aus. Wir liegen aber immer noch am Rand eines Mittelmeertiefs mit Zentrum über der Südlichen Adria. Dieses schickt auch noch ein paar dichtere Wolkenfelder zu uns, welche den Sonnenschein zeitweise stören dürften. Insgesamt ist es aber doch schon sonniger und deshalb überwiegt tagsüber das freundliche Wetter. Das Risiko für nachmittägliche Regenschauer ist nach der Bildung einiger Quellwolken ein wenig erhöht. "Vor allem in den Morgenstunden sind die Temperaturen eher niedrig und man muss sich daher durchaus wärmer anziehen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe des Wetterdienstes meteo experts. Bis zum Nachmittag steigen dann jedoch die Temperaturen deutlich an und erreichen somit zum Beispiel im Paternion Werte nahe 22 Grad.