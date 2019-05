Die FF Ebenthal feiert am Sonntag ihr 140-Jahr-Jubiläum. 1928 wurde der erste motorisierte Rüstwagen in den Dienst gestellt.

1879 wurde der Grundstein für die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal gelegt. © (c) knauder-fotografie (Caroline Knauder)

Wenn am Sonntag das 140-Jahr-Jubiläum gefeiert wird, hat die Traditionsfahne der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Ebenthal ihren ersten großen Auftritt. Kommandant Christian Orasch höchstpersönlich hat sie in der Vorwoche von der Produktionsstätte in Mittersill nach Ebenthal gebracht. „Diese haben wir uns selbst zum Jubiläum geschenkt“, sagt der 46-Jährige stolz. Heute wird sie im Rahmen der heiligen Messe in der Pfarrkirche Maria Hilf geweiht.