Die längste Frühstückstafel Kärntens begeisterte die Gäste © Traussnig

Von schlechtem Wetter lässt sich ein Landwirt nicht die Stimmung verderben. Das stellten die Produzenten von "Genussland Kärnten" am Mittwoch unter Beweis. Trotz strömenden Regens feierten sie mit zahlreichen Gäste bestens gelaunt das Zehn-Jahr-Jubiläum der eingetragenen Marke. Am Neuen Platz in Klagenfurt war im Zelt die längste Frühstückstafel Kärntens aufgebaut. Darüber hinaus gab es einige Verkaufständen im Freien. Musikalisch sorgten das Quintett der Landwirtschaftskammer unter der Leitung von Ernest Gröblacher, Kammerdirektor in Ruhe, und das Quartett Kärnten für Stimmung.