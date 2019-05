Attacke mit Pfefferspray Brutaler Raubüberfall auf Taxilenker in Klagenfurt geklärt

Junges Paar aus Klagenfurt hatte in der Nacht auf Mittwoch 45-Jährigen ausgeraubt und mit Pfefferspray verletzt. Nicht die einzige Tat in dieser Nacht.

Der verletzte Taxifahrer wurde ins Krankenhaus gebracht © APA/Georg Hochmuth

Ein junges Paar hielt in der Nacht auf Mittwoch die Polizei in Klagenfurt auf Trab. Um 3 Uhr in der Früh erstattete ein 45-jähriger Taxilenker Anzeige, dass er von einem Mann und einer Frau überfallen und ausgeraubt worden ist. Die beiden Täter setzten Pfefferspray ein und flüchteten anschließend mit einem geringen Bargeldbetrag. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet.