In Wutschein bei Maria Saal wurde ein größerer Geldbetrag gefunden. Die Polizei bittet denjenigen, der das Geld verloren hat, sich zu melden.

Wer hat am Dienstag in Wutschein bei Maria Saal Geld verloren? Ein ehrlicher Finder hat es bei der Polizei abgegeben (Symbolfoto) © Gina Sanders - Fotolia

Ein größerer Geldbetrag wurde am Dienstag in Wutschein in der Marktgemeinde Maria Saal von einem ehrlichen Finder entdeckt und bei der Polizei abgegeben. Diese sucht jetzt den Besitzer. Wer das Geld verloren hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Maria Saal unter der Telefonnummer 059 133 21 11 melden.