Wegen eines Feuerwehreinsatzes war die Südautobahn zwischen Pörtschach und Krumpendorf am Dienstagnachmittag gesperrt. Als Brandursache wird ein Reifendefekt vermutet.

Auf der A 2 in Kärnten

Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Lkw-Anhängers auf der Südautobahn (A 2): Die Autobahn musste gesperrt werden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Auf der Südautobahn (A 2) zwischen Pörtschach und Krumpendorf kam es am Dienstag gegen 16.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Der Anhänger eines Lkw, der gerade in Richtung Klagenfurt unterwegs war, hatte plötzlich während der Fahrt Feuer gefangen. Wegen des Einsatzes musste die Autobahn gesperrt werden. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten dauerten noch an. Als Brandursache vermutete man einen Reifendefekt.