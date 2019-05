Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wegen pornografischer Darstellung und wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger wurden zwei Kärntner verurteilt © Fotolia/Vasileios Karafyllidis

Zwei Kinderbetreuer, 34 und 41 Jahre alt, wurden am Montag am Landesgericht Klagenfurt zu einem Jahr bzw. sieben Jahren Haft verurteilt und werden in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.