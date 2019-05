Ein Besuch in der antiken Ausgrabungsstätte am Magdalensberg entpuppte sich für die dritten und vierten Klassen der Volksschule Nötsch als aufregendes Abenteuer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die dritten Klassen der Volksschule Nötsch zu Besuch auf dem Magdalensberg. Luca (der Bub in der grünen Jacke, links), ist der stolze Finder. © Daniel Mešnik

Ein echtes Abenteuer erwartete die dritten und vierten Klassen der Volksschule Nötsch bei ihrem Ausflug auf den Magdalensberg. Im archäologischen Park machten die Kinder einen Rundgang durch die Reste einer städtischen Siedlung aus der spätkeltisch-frührömischen Zeit. Anschließend erlernten sie das Mosaiklegen nach historischem Vorbild. Ein Bub hatte es besonders eilig: Luca, der später einmal Geologe werden will, stellte sein Mosaik in Windeseile fertig, um am Parkgelände noch nach Steinen zu suchen.