Täter verfolgt Unbekannter riss Klagenfurter Handy aus der Hand

Diebstahl soll sich bereits am Samstag in der Innenstadt ereignet haben. Am Montag erstattete der 56-Jährige Anzeige.

Dem Klagenfurter entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro © APA/Fohringer

Montag erstattete ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt Anzeige bei der Polizei. Er gab an, dass ihm bereits am Samstag gegen 11.30 Uhr sein Mobiltelefon von einem unbekannten Mann in der Innenstadt gestohlen wurde. Er hatte sein Handy vor dem Körper gehalten; der Unbekannte entriss es ihm und flüchtete. Der Klagenfurter gab an, den Täter noch kurz verfolgt zu haben, verlor diesen jedoch aus den Augen.