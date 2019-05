Facebook

Die Sensation war am Sonntag perfekt. Mit dem 2:1 gegen Sturm holten sich der WAC Rang drei in der Bundesliga und spielt in der Euopa-League-Gruppenphase. "Das ist einzigartig. Wir müssen die Spiele nach Klagenfurt ins Wörthersee-Stadion holen", sagt der Klagenfurter Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ). Im Herbst,wenn die Spiele stattfinden, ist das Kunstprojekt For Forest von Klaus Littmann im Stadion noch nicht abgeschlossen.