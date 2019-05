Facebook

Einsatz war gefragt auf dem Gelände der FF Kalvarienberg © Florian Scherwitzl/BFK ÖA-Team Klagenfurt Land

Am Samstag ging es bei den Bezirksleistungsbewerbe der Bezirke Klagenfurt-Land und Klagenfurt-Stadt am Bewerbsgelände der FF Kalvarienberg in Klagenfurt heiß her. Denn neben den klassischen Bewerben in Bronze A/B und Silber A/B haben die Feuerwehren auch den Mannschaftsleistungsbewerb ausgetragen.