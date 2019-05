Samstagvormittag wurde während der Fahrt in einem Zug ein E-Bike gestohlen. In Pörtschach stahlen Unbekannte eine Kellnerbrieftasche aus einem Café.

Aus einem Zug wurde zwischen Klagenfurt und Villach ein E-Bike gestohlen (Symbolfoto) © ÖBB

Mehrere Diebstähle wurden am Samstag bei der Kärntner Polizei angezeigt. Während der Fahrt in einem Zug zwischen Klagenfurt und Villach stahl ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 9.15 und 9.45 Uhr ein E-Bike im Wert von mehr als 3000 Euro.