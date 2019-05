Facebook

Die traditionsreiche Spedition Gebrüder Weiss hat heute in Kärnten gleich mehrfachen Grund zur Freude. Mit 350 Gästen werden am Standort Maria Saal die neue Logistikhalle und ein neuer Bürokomplex offiziell eröffnet. 4,5 Millionen Euro hat das Unternehmen in den bereits vierten Ausbau der seit 1992 bestehenden Niederlassung Maria Saal investiert. Die Gesamtkapazität ist damit auf eine Lagerfläche von rund 8500 Quadratmeter gestiegen. Rund 200 Lkw sind täglich im Einsatz und beliefern Kunden

in Österreich, Europa und weltweit.