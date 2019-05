Facebook

Für die Gummi-Gummi-Aktionen sammeln die PS-Freaks Geld, die Polizei kassiert dann die vorgesehenen 280 Euro ein © Daniel Raunig

Seit 38 Jahren wird in Reifnitz am Wörthersee das Golf-Treffen, veranstaltet – heuer von kommendem Mittwoch bis Samstag. Zehntausende Besucher werden wieder die Seen und die Straßen in Klagenfurt, Maria Wörth, Velden, Finkenstein und Villach flankieren. Man sieht die aufgemotzten, blankgeputzten Boliden und man wird gesehen. Nur: Mitreden können in Sachen GTI ausschließlich Insider. Die Kleine Zeitung hat daher die wichtigsten Begriffe für GTI-Gäste zusammengestellt – ausschließlich zur Information, denn illegale Modifikationen an Fahrzeugen oder gar Rennen gehen ins Geld.