Am 8. Juni findet die Regenbogenparade in Klagenfurt statt. Nicole und Daniela Kopaunik fungieren als Botschafterinnen.

Nicole und Daniela Kopaunik sind Botschafterinnen der Regenbogenparade © Walter Elsner (riccio.at)

Nicole und Daniela Kopaunik, die am 1. Jänner 2019 in Velden geheiratet haben und damit das erste gleichgeschlechtliche Ehepaar Österreichs sind, fungieren am 8. Juni als Botschafterinnen bei der Regenbogenparade in Klagenfurt.