Hunderte junge Menschen nahmen am Freitag an der Protestkundgebung in der Klagenfurter Innenstdadt teil.

Der Klimaschutz ist den jungen Menschen ein großes Anliegen © Daniel Raunig

"Weniger Plastik ist Meer“, „Rettet die Erde“ – Parolen wie diese waren gestern auf den Transparenten und den Tafeln der Demonstranten zu lesen. Seit Monaten machen junge Menschen bei den „Fridays for Future“-Demonstrationen weltweit für den Klimaschutz mobil. Am Freitag war es in Klagenfurt wieder so weit. Die 15 OrganisatorInnen von „Fridays for Future Klagenfurt“ hatten zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen.