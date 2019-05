Facebook

Ein Pumptrack, über 70 Trampoline sowie Gastronomie und Party-Räumen sind vorgesehen © Junmpworld One

„Es schaut gut aus. Aktuell läuft das Widmungsverfahren für die Jumpworld“, zeigt sich der Klagenfurter Sportreferent, Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ) zuversichtlich. Anfang Juli wird der Gemeinderat über die Widmung für den Trampolinpark am Südring in Nachbarschaft vom Stadion abstimmen. Pfeiler, der auch Stadtplanungsreferent ist, erwartet keine groben Einwände, da das Projekt an diesem Standort in das Stadtentwicklungskonzept passt.