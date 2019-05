"We're going to Ibiza!"Ansturm auf einziges Österreich-Konzert der Vengaboys

Seit der Ibiza-Affäre erobert der verstaubte Partyhit die Charts. Die Band macht auf ihrer aktuellen Welt-Tournee am 23. August in Moosburg Station.

"We're going to Ibiza!"

Dieses Foto posteten die Vengaboys von ihrem Auftritt in Budapest am 21. Mai © Vengaboys/Twitter

"Wow, Going to Ibiza is #1 in Austria" posteten die Vengaboys am 21. Mai auf ihrem Twitter-Account. Das Lied der niederländischen Band aus dem Jahr 1999 ist aufgrund des Ibiza-Videos und der Enthüllungen rund um die FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache in aller Munde und hat gute Chancen, zum Sommerhit 2019 zu werden.