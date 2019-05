In der Landeshauptstadt werden derzeit Maßnahmen umgesetzt, die für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen sollen. Erster Minikreisverkehr ging in Welzenegg in Betrieb.

Noch gewöhnungsbedürftig: der Kreisverkehr in Welzenegg © Helmuth Weichselbraun

"Mini-Kreisverkehr forcieren"

Am vergangenen Sonntag war es so weit: Binnen eines Tages wurde an der Kreuzung Welzenegger Straße/Wurzelgasse wurde Klagenfurts erster Mini-Kreisverkehr errichtet. Gekennzeichnet ist dieser mit grünen Markierungen. In der Mitte befindet sich eine runde Erhebung. „Diese Art von Kreisverkehr werde ich weiterhin forcieren, wo die Voraussetzungen dafür vorhanden sind“, sagt Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider (FPÖ). Die Rückmeldungen von Verkehrsteilnehmern seien positiv. Es wurde an den ersten Tagen allerdings auch beobachtet, dass Autofahrer den Kreisverkehr nicht ordnungsgemäß passiert haben. Die neue Regelung ist beim Befahren der Straße erst spät ersichtlich. Scheider kündigt an, die Situation beobachten zu wollen und allfällige Nachbesserungen vorzunehmen. Die Frequenzzählung für einen etwaigen Schutzweg in der Wurzelgasse folgt. Man brauche noch Erfahrungswerte für den Kreisverkehr.