Auch in einer Gartenhütte in Klagenfurt wurde Feuer gelegt © Berufsfeuerwehr Klagenfurt/KK

Ein 21 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Brandstiftung, schwerer Sachbeschädigung, Suchtgifthandels und Vergehen nach dem Waffengesetz zu 24 Monaten Haft, acht davon unbedingt, verurteilt worden. Er hatte Anfang des Jahres unter Drogeneinfluss, wie er betonte, mehrere kleinere Brände in Klagenfurt gelegt.