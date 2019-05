Der Kirschnerhof in Maria Rain hat für immer zugesperrt. Die Besitzer gehen in Pension. Jetzt wird das Inventar versteigert.

Der Kirschnerhof in Maria Rain © Markus Traussnig

Das Wirtshaussterben im Bezirk Klagenfurt-Land geht weiter. Nachdem man derzeit beobachten kann, wie der Lamplwirt in Ebenthal abgerissen wird, folgt nun der nächste Schock: Das traditionsreiche Wirtshaus Kirschnerhof in Maria Rain hat vor Kurzem seine Pforten geschlossen. Die Besitzer verabschieden sich in den Ruhestand. Über ihren Facebook-Account bedanken sie sich bei ihren treuen Stammgästen. Das Inventar des Kirschnerhofes wird jetzt versteigert.