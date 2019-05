Facebook

Friedhof St. Peter in Klagenfurt © Odebrecht/Klz

Auf dem Friedhof St. Peter in Klagenfurt stehen in Kürze Baumschlägerungen an. 14 alte Fichtenbäume, die direkt an der östlichen Grundgrenze stehen, müssen einer Urnensäulenanlage Platz machen. "Der Bedarf an neuen Urnensäulen ist groß", sagt Friedhofsreferent Stadtrat Christian Scheider (FPÖ). "Nach der Errichtung werden selbstverständlich neue Bäume gepflanzt." Der Stadtsenat hat am Dienstag die Maßnahme einstimmig beschlossen.