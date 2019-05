Auf mehreren tausend Euro Schaden ist der Betreiber eines Hotels in Pörtschach sitzen geblieben. Vier Ukrainer zahlten die Kosten im Vorhinein mit gefälschten Kreditkarten an und verschwanden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt in dem Betrugsfall © KLZ/Fuchs

Ein 29 Jahre alter ukrainischer Staatsbürger reservierte am 17. Mai in einem Hotel in Pörtschach zwei Zimmer, in welche dann am selben Tag vier Personen eincheckten. Für die Anzahlung verwendete der Mann eine Kreditkarte, mit der er einen Betrag von mehreren tausend Euro - etwa 90 Prozent der Rechnung - beglich.