Klagenfurter Suchtexperten klären über Alkoholabhängigkeit auf. Bis zu 130 neue Klienten kommen pro Jahr in die Beratung.

Ein Drittel der Alkoholkranken ist männlich © Weichselbraun

Wie viel ist zu viel? Diese Frage wird im Rahmen der Österreichischen Dialogwoche Alkohol auch in der Landeshauptstadt behandelt. Die Alkoholberatungsstelle und die Prävention der städtischen Abteilung Gesundheit informieren bei einem Aktionstag am Freitag, 24. Mai, am Neuen Platz umfassend zu Alkoholabhängigkeit und problematischem Konsum. „Pro Jahr haben wir 100 bis 130 neue Klienten, die zu uns kommen. Insgesamt haben wir rund 400 Klienten, davon kommen einzelne seit Jahren“, sagt Josef Saliternig von der Alkoholberatung. Allein 2018 wurden 2369 Einzel-Beratungsgespräche geführt.

