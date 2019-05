Facebook

Das Fundamt Klagenfurt © elisabeth peutz

In einem Amtsgebäude in Klagenfurt war Anfang Mai ein fünfstelliger Geldbetrag gefunden worden. Der ehrliche Finder brachte den Betrag ins Fundamt in der Pernhartgasse. Das Fundamt machte den Fund publik. "Mittlerweile ist das Geld abgeholt worden", sagt eine Mitarbeiterin.