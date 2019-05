Tipp des Tages Ein Fest zum 50-jährigen Jubiläum

Facebook

Die Volkstanzgruppe Wabelsdorf lädt zum traditionellen Frühlingsfest © Veranstalter

Die Volkstanzgruppe Wabelsdorf wurde im Jahr 1969 von Herbert Peball gegründet. Heuer wird auf 50 Jahre Vereinsgeschichte erfolgreich zurückgeblickt. Um dieses Ereignis zu feiern, veranstaltet die Volkstanzgruppe wieder das traditionelle Wabelsdorfer Frühlingsfest, das am Freitag, den 24. Mai und am Sonntag, den 26. Mai stattfindet. Am Freitag sorgt die Gruppe "Flashback" für Stimmung und präsentiert dem Publikum ihr vielfältiges Repertoire. Am Sonntag beginnt das Jubiläumsfest mit einer heiligen Messe in der Kirche in Wabelsdorf. Im Anschluss wird zum Frühschoppen geladen, das von der Gruppe "VolxKrocha" musikalisch umrahmt wird. Am Nachmittag zeigt die Volkstanzgruppe Wabelsdorf außerdem ihr tänzerisches Können.

Wabelsdorf. Kulturhalle. 24. 5., ab 21 Uhr. – 26. 5., ab 10 Uhr (Heilige Messe). Karten: bei allen Mitgliedern, auf Facebook und Tel. 0660-551 13 06 oder Tel. 0676-686 26 70.