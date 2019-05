Facebook

Nach dem neuen Konzept werden die Ärzte mehr Zeit für die Patienten haben © Gina Sanders - Fotolia

Fünf Primärversorgungszentren sollen in den nächsten Jahren in Kärnten entstehen. Das Erste soll in Klagenfurt-Annabichl errichtet werden. Für diesen Standort gibt es mehrere Gründe. „Das Einzugsgebiet ist groß, außerdem sind viele Pendler dort unterwegs und es gibt in der Nähe eine Apotheke“, sagt Johann Lintner, Direktor der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK).

