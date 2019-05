GTIs in Kärnten Gefährliche Gummi-Gummi-Aktionen: Weitere Sperren im Gespräch

Facebook

© (c) Daniel Raunig

Das eigentliche GTI-Treffen in Kärnten hat noch gar nicht begonnen und dennoch ging es am Wochenende in Kärnten rund. Hunderte GTI-Fans wärmten sich in den Gemeinden Reifnitz, Velden, Finkenstein sowie Klagenfurt für das große Treffen, das von 29. Mai bis 1. Juni in Reifnitz stattfinden wird, auf. Mit so einem Andrang haben selbst die Behörden nicht gerechnet. "Es ist mehr los, als wir erwartet haben", sagt Bezirkshauptmann Bernd Riepan.