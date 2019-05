Nach dem gefährlichen Brand auf der zentralen Deponie der Kärntner Abfallbewirtschaftung in Klagenfurt-Hörtendorf beginnen heute die Untersuchungen zur Brandursache.

Sieben Feuerwehren standen in der Mülldeponie im Einsatz © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Der gefährliche Brand auf der zentralen Deponie der Kärntner Abfallbewirtschaftung in Klagenfurt Hörtendorf vom Sonntag wird heute aufgearbeitet. Kriminalisten der Brandgruppe im Landeskriminalamt und Statiker werden heute versuchen, Licht in die Brandursache und in die Folgeschäden des Feuer zu bringen.