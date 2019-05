In den Gemeinden Klagenfurt, Reifnitz, Velden und Finkenstein sorgt das GTI-Vortreffen für umfangreiche Verkehrsbehinderungen. Ausschreitungen und Exzesse gibt es derzeit keine.

Die Mischkulnig-Tankstelle in Selpritsch ist einer der von Staus beeinträchtigten Hotspots für die GTI-Fans © (c) Daniel Raunig

Die Nerven der Anrainer und Autofahrer werden an diesem Wochenende rund um den Wörthersee und den Faaker See einigermaßen auf die Probe gestellt. An den Hotspots des GTI-Vortreffens mit Tausenden Autofans kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

