Die Route von Jeffery Li, der mit dem Auto aus China zum GTI-Treffen anreist © Montage/Kleine Zeitung

Sachen gibt's! Jeffery Li aus Guangzhou wird beim GTI-Treffen in Reifnitz wohl zu den ganz besonderen Gästen zählen. Er und ein Freund reisen nämlich aus China an. Noch dazu mit einem 30 Jahre alten, restaurierten VW Passat. Aufgebrochen ist Li vor mittlerweile elf Tagen in den Millionenstadt Guangzhou. Derzeit hält sich das Team auf ihrer Fahrt "From China to Wörthersee" in der Nähe von Tscheljabinsk in Russland auf und ist unaufhaltsam Richtung Kärnten unterwegs.

