Bekommt der visualisirte neue Flughafen eigene Fluglinie? © K.K. Lillihill

Schon mehrfach wurde in den letzten Jahrzehnten Pläne für eine regionale Kärntner Fluglinie gehegt – und wieder verworfen. Jetzt ist wieder eine solche Vision im Gespräch. Insider wollen wissen, dass der neue Mehrheitseigentümer der Klagenfurter Flughafens, Franz Peter Orasch, eine Regionalfluglinie etablieren will. Und das gemeinsam mit Flughäfen in anderen Bundesländern.

