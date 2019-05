Kleine Zeitung +

Schiefling Rieseneinbruch in Edel-Radgeschäft: 170.000 Euro Schaden

Einer der bisher größten Einbrüche in ein Fahrrad-Fachgeschäft in Kärnten ist in der Nacht auf Freitag in Schiefling über die Bühne gegangen. Aus dem Geschäft verschwanden 36 Elektro- und Rennräder sowie Mountainbikes und Zubehör.