Unsere Übersicht zeigt, mit welchen Baustellen in den nächsten Monaten in Klagenfurt zu rechnen ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch in den nächsten Monaten bleibt Klagenfurt nicht von Baustellen verschont. © (c) Markus Traussnig

Sommerzeit ist Baustellenzeit. Diesem Motto wird Klagenfurt auch heuer wieder gerecht. Derzeit laufen noch zwei große Kanalsanierungsmaßnahmen in der St. Veiter Straße (Fertigstellung Mitte/Ende Juni 2019) und in der Florian-Gröger-Straße (Fertigstellung Ende 2020). Dabei bleibt es aber nicht: In den nächsten Monaten ist mit weiteren Baustellen in und um Klagenfurt zu rechnen. Schließlich investiert die Stadt 2019 über 14 Millionen Euro in Straßenbau, Beleuchtung und Kanalnetz.