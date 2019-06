Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strandbad Klagenfurt Eröffnung 1. Mai 2019 © (c) Weichselbraun Helmuth

Die Gastronomie im Klagenfurter Strandbad hat einen neuen Pächter: Seit 1. Mai können Badegäste in der Naturbäckerei Lagler ihren Hunger stillen. Das Kärntner Familienunternehmen setzt auf natürliche Lebensmittel – sowohl beim Eis als auch bei den Backwaren. "Unser Gebäck ist besonders verträglich, weil es keine Enzyme enthält", sagt Johannes Lagler. "Für unser Speiseeis verwenden wir Kärntner Biomilch." 25 bis 30 Sorten, von fruchtig bis süß, stehen zur Auswahl. Stolz ist Lagler auf seine Kaffee. "Wir haben uns gegen einen Vollautomaten entschieden und beziehen die Bohnen aus einer kleinen, heimischen Rösterei." Bei heißen Temperaturen empfiehlt er kühle Varianten wie Eiskaffee oder Iced-Latte. Eine neue Speisekarte gibt es auch im Selbstbedienungsrestaurant: "Wir bieten gesunde Alternativen, wie zum Beispiel einen veganen Eintopf", sagt Lagler. Der Fitness-Salat mit Rinderrückensteak kostet 14.90 Euro. Aber auch Klassiker wie Pizza, Pommes und Schnitzel wird es weiter geben: So ist etwa der "Black Edition Burger" mit Beilage um 13.90 Euro zu haben. Am Snackstand vor der Rutsche gehen italienische Focaccias über den Ladentisch.