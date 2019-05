Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 31-jährige Tina Pflanzl ist Chefin von fast 50 überwiegend männlichen Mitarbeitern. Gemeinsam kümmert man sich um 85 Kilometer Autobahn © Markus Traussnig

In der Asfinag-Autobahnmeisterei Villach/Zauchen in Kärnten ist eine Steirerin auf der Überholspur: Tina Pflanzl aus Graz-Thondorf ist dort Chefin von fast 50 Männern. Die studierte Technikerin ist Österreichs erste Autobahnmeisterin. Dass eine Frau Chefin in einem heute noch klassischen Männerberuf ist, ist für die 31-Jährige kein großes Thema. „Anfänglich muss man sich als Frau in allen technischen Berufen mehr beweisen, aber wenn man es geschafft hat, dann läuft es“, sagt sie.



Gemeinsam mit ihrem Team hat die Autobahnmeisterin 85 Kilometer Autobahn im Blick – samt drei Tunneln und drei Unterflurtrassen. Sie hat für den gesamten Bereich die Streckenverantwortung. „Was man als Autobahnmeisterin alles beachten muss, war mir anfangs gar nicht so bewusst“, erzählt sie.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.