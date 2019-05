Facebook

Picknick Klagenfurt © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Denkt man an ein Picknick, kommen einem als erstes grüne Wiesen in den Sinn. Beim "Picknick in der Stadt" wird das Geschirr auf Straßen und Plätzen im Kardinalviertel ausgebreitet. Dafür werden ein Teil der Bahnhofstraße, der Paradeisergasse sowie der Kardinalplatz für den PKW-Verkehr gesperrt. Die zweitägige Veranstaltung wird von der Stadt Klagenfurt in Kooperation mit der Jungen Wirtschaft und dem Viertelbüro organisiert und findet heuer zum zweiten Mal statt. Der Freitag ist ganz der Jugendkultur gewidmet: Ab 13 Uhr treten Breakdancer und Poetry Slammer gegeneinander an. "Mogli" zeigt in Workshops, wie man sich akrobatisch durch die Stadt bewegt. Am Samstag steht die Familie im Vordergrund.