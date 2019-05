Facebook

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben auch Vorteile. Die sogenannten Schneekanonen auf dem Areal der ehemaligen Lederfabrik Neuner An der Walk in Klagenfurt werden momentan nicht gebraucht. Obwohl sie derzeit keinen Wassernebel versprühen, gibt es bei den Arbeiten am Gelände keinen Staub. Im Gegenteil: Mit den am Gelände vorgeschriebenen Sicherheitsgummistiefeln watet man durch zentimeterhohen Schlamm. Reinhard Höchtl von der Porr Umwelttechnik GmbH stört das nicht. Im Gegenteil: „Ideales Wetter für die Arbeiten.“ Die 14 Millionen Euro teure Sanierung der Altlast, in die neun Millionen Euro aus dem Altlastensanierungsfonds fließen, liegt genau im Zeitplan.

