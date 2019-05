Facebook

Die Baustelle in der St.Veiter Straße. © Peutz

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag forderten Vizebürgermeister Wolfgang Germ und Stadtrat Christian Scheider eine Aufstockung des Personals im Entsorgungs- und Straßenbaureferat. "Wenn sich in diesem Punkt nichts ändert, kann die Gemeinde wesentliche Aufgaben nicht mehr wahrnehmen", so Germ.