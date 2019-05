Facebook

Für immer mehr Tatverdächtige klicken auch tatsächlich die Handschellen, betont Jessenitschnig © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Die Bezirke Klagenfurt-Stadt und -Land werden immer sicherer. Zumindest wenn man die sinkende Zahl von der im Vorjahr angezeigten Straftaten betrachtet. Bei vielen Delikten, wie häuslicher Gewalt und auch Drogenhandel, gibt es aber auch eine Dunkelziffer. Eine Kriminalitätsstatistik ist somit nur ein Ausschnitt der Realität. Das schmälert nicht die festgestellte positive Entwicklung in den Bezirken: Die Zahl der Anzeigen ist 2018 deutlich zurückgegangen, gleichzeitig konnte die Polizei die Aufklärungsquote erhöhen. In der Stadt Klagenfurt liegt man jetzt bei beachtlichen 55,6 Prozent, im Bezirk erhöhte man von 88,8 auf 92,3 Prozent.

„Unsere verstärkte Präventionsarbeit zeigt Wirkung“, nennt Stadtpolizeikommandant Horst Jessenitschnig als einen der Gründe für die erfreuliche Entwicklung. So sieht es auch Bezirkspolizeikommandant Markus Fheodoroff. Neben Prävention weist er auch auf die Professionalität der Beamten hin. In seinem Bezirk konnte etwa ein besonders versierter Beamter die Aufklärungsrate bei der Cyber-Kriminalität um 9,9 Prozent steigern. Was im Internetbereich keine Selbstverständlichkeit darstelle.

