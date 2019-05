Kleine Zeitung +

Fuhr zu Verwandten Suchaktion beendet: Elfjährige ist wieder aufgetaucht

Ein Mädchen hat am Mittwoch eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Sie war in die Betreuungseinrichtung nicht zurückgekehrt. Bei einer zweiten Suchaktion wurde am Mittwoch in Kirschentheuer nach einer Frau gesucht.