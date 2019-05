Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zigarettenautomaten stehen derzeit im Visier von Tätern © APA/HERBERT NEUBAUER

In der Nacht auf Dienstag knackten unbekannte Täter einen voll gefüllten Zigarettenautomaten in Lambichl bei Klagenfurt und stahlen daraus rund 500 Packungen Zigaretten. Jetzt haben die Kriminalisten bereits einen ersten Verdacht: Die Taktik und Vorgehensweise der Automatenknacker ist dieselbe wie in mehreren anderen Fällen. „Im Mittelkärntner Raum hat es in den vergangenen sechs Wochen acht ähnliche Einbruchsdiebstähle gegeben“, sagt ein Ermittler des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt. In den Automaten befindet sich nur wenig Bargeld. Daher sei davon auszugehen, dass es die Täter tatsächlich auf die Zigaretten abgesehen haben und diese am Schwarzmarkt verkaufen wollen.