Mobbing„Umgangston in den Schulen wird rauer“

40 bis 50 ernste Fälle kommen pro Jahr an den Kärntner Schulen vor. © pressmaster

Dringenden Handlungsbedarf wegen Gewalt an den Schulen in der Landeshauptstadt sieht der Klagenfurter Stadtrat Christian Scheider. Viele Eltern hätten sich an ihn gewandt und um Hilfe gebeten. Zehn Fälle liegen dem FPÖ-Politiker derzeit vor. Für ihn ist das der Beweis, dass ein Vorfall wie zuletzt an der Wiener HTL, bei dem der Lehrer von den Schülern attackiert wurde, auch in Klagenfurt möglich ist.

