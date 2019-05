Facebook

Am Mittwoch sollte man den Regenschirm mitnehmen © Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Auch zur Mitte der Woche ist das Temperaturniveau weiter viel zu niedrig für den Monat Mai. Die Eisheiligen lassen grüßen. "Sophie man die Kalte nennt, weil sie gern kalt` Wetter bringt", lautet beispielsweise eine bekannte Bauernregel am letzten Eisheiligen-Tag (Mittwoch-Kalte Sophie). Auch wenn die alte Witterungsregel heutzutage nur noch selten und wenn, dann meist verspätet eintrifft: In diesem Jahr fällt das Erscheinen der Eisheiligen fast punktgenau mit dem Kalender zusammen. Am Mittwoch ist es häufig bewölkt oder bedeckt, stellenweise fällt sogar etwas Regen. Am größten ist die Neigung für Regen im Gebiet östlich von Villach. Schnee kommt weit herunter. Mit Höchstwerten um 10 Grad etwa in Poggersdorf muss man sich derzeit einfach zufrieden geben.