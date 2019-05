Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die einstige Hypo-Zentrale ist nicht mehr. Die Folgen des Debakels sind aber noch nicht aufgearbeitet © KLZ/Traussnig

Es war eines von vielen Verfahren in der Aufarbeitung des Hypo-Debakels – dennoch war es außergewöhnlich. Das lag am Schöffensensat unter Vorsitz von Richterin Lisa Kuschinsky. Sie hatte am 1. Februar 2018 sechs Angeklagte vom Vorwurf der Untreue freigesprochen, darunter die Ex-Hypo-Vorstände Wolfgang Kulterer und Günther Striedinger sowie Steuerberater Hermann Gabriel. Es ging um Kreditvergaben für Projekte in Kroatien.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.